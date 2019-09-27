Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma belli oldu mu? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen kim birinci?

27 Eylül Cuma reyting sıralamasında kim birinci? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Cuma günü Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv 8’de Kolonya Cumhuriyeti ve Star Tv’de John Wick yayınlanıyor. Hangi dizinin ya da filmin reytingde ilk sırada yer aldığını merak eden izleyiciler sonuçları aratıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar üçüncü , Her Yerde Sen ise beşinci olmuştu. İşte 27 Eylül Cuma reyting sıralaması