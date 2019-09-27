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  3. Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma belli oldu mu? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen kim birinci?

Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma belli oldu mu? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen kim birinci?

Reyting sonuçları 27 Eylül Cuma belli oldu mu" Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen kim birinci"

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. 27 Eylül Cuma günü Atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox Tv’de Her Yerde Sen, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid ve Star Tv’de John Wick yayınlanıyor. Bu yayınlardan herhangi birini takip eden ve seven vatandaşlar da ‘27 Eylül Cuma reytingde kim birinci?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. Haberimiz içerisinden 27 Eylül reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz

27 Eylül Cuma reyting sıralamasında kim birinci? Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Cuma günü Fox Tv’de Her Yerde Sen, Kanal D’de Arka Sokaklar, Atv’de Hercai, TRT 1’de Payitaht Abdülhamid, Tv 8’de Kolonya Cumhuriyeti ve Star Tv’de John Wick yayınlanıyor. Hangi dizinin ya da filmin reytingde ilk sırada yer aldığını merak eden izleyiciler sonuçları aratıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai birinci, Arka Sokaklar üçüncü , Her Yerde Sen ise beşinci olmuştu. İşte 27 Eylül Cuma reyting sıralaması

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