Reyting sonuçları 25 Ocak Cumartesi açıklandı mı? Zümrüdüanka, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 25 Ocak Cumartesi reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. 25 Ocak Cumartesi günü Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Zümrüdüanka, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8’de Ekşi Elmalar, Star Tv’de Babil (Tekrar), Kanal D’de Kung Fu Panda 2 yayınlandı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.