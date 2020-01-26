Reyting sonuçları 25 Ocak Cumartesi açıklandı mı? Zümrüdüanka, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları
Reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 25 Ocak reyting sonuçları televizyon yayın akışında yayınlanan diziler ve programlar arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. 25 Ocak Cumartesi günü Fox Tv’de Zümrüdüanka, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Star Tv’de Babil (Tekrar), Kanal D’de Kung Fu Panda 2, Tv8’de Ekşi Elmalar yayınlandı. 25 Ocak Cumartesi reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. 25 Ocak Cumartesi reyting sonuçları hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından yakından takip ediliyor. 25 Ocak Cumartesi günü Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Fox Tv’de Zümrüdüanka, Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Tv8’de Ekşi Elmalar, Star Tv’de Babil (Tekrar), Kanal D’de Kung Fu Panda 2 yayınlandı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.