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  3. Reyting sonuçları 21 Kasım açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları 21 Kasım açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları 21 Kasım açıklandı mı" Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 21 Kasım Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunu aratan bireyeler hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Perşembe günü Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Star Tv’de Dağ 2, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Pirana, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Yeşilyol yayınlandı. Reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 21 Kasım reyting sonuçları sevdiği dizinin ya da programın hangi sırada yer aldığını merak eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Perşembe günü Show Tv’de Güldür Güldür Show, Star Tv’de Dağ 2, Kanal D’de Pirana, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Yeşilyol, Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Mucize Doktor dizisi totalde 33.38 share puanıyla birinci sırada yer alıyordu.  

21 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.  

 

 


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