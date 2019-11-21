Reyting sonuçları 21 Kasım açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılıyor. 21 Kasım reyting sonuçları sevdiği dizinin ya da programın hangi sırada yer aldığını merak eden vatandaşların ilgisini çekiyor. Perşembe günü Show Tv’de Güldür Güldür Show, Star Tv’de Dağ 2, Kanal D’de Pirana, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de Yeşilyol, Fox Tv’de Mucize Doktor, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova yayınlandı. Geçtiğimiz hafta Mucize Doktor dizisi totalde 33.38 share puanıyla birinci sırada yer alıyordu.

21 KASIM PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.