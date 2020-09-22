22 Eylül 2020 Salı 09:11 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları 21 Eylül 2020: Reyting sonuçları listesi açıklandı mı
Reyting sonuçları 21 Eylül 2020 tarihinde de izlenme oranı yüksek olan yapımları listeliyor. Güncel reyting sonuçları bir önceki güne ait verileri gösteriyor. Dizi, film ve programlar arasından en çok izlenenler reyting sonuçları listesinde ilk 10'da yer alıyor.
Güncel reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film ve programlar arasında en çok izlenenler reyting sonuçları içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te haftanın yeni takımları belirlendi. Uğur ve Emir takım kaptanları oldular. 21 Eylül reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranı yüksek olan yapımlarını gösteriyor.