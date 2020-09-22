Reyting sonuçları 21 Eylül 2020: Reyting sonuçları listesi açıklandı mı

Güncel reyting sonuçları listesi her gün düzenli olarak yayınlanıyor. Dizi, film ve programlar arasında en çok izlenenler reyting sonuçları içerisinde ilk 10'da yer alıyor. Dün akşam MasterChef'te haftanın yeni takımları belirlendi. Uğur ve Emir takım kaptanları oldular. 21 Eylül reyting sonuçları dün akşamın izlenme oranı yüksek olan yapımlarını gösteriyor.