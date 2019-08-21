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  3. Reyting sonuçları 21 Ağustos Çarşamba: Afili Aşk, Yemekteyiz, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci?

Reyting sonuçları 21 Ağustos Çarşamba: Afili Aşk, Yemekteyiz, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci?

Reyting sonuçları 21 Ağustos Çarşamba: Afili Aşk, Yemekteyiz, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci"

Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Televizyonda gündüz kuşağında yer alan programlar ile akşam yayınlanan diziler kıyasıya mücadele ediyor. Gündüz yayınlanan Yemekteyiz, Zuhal Topal’la Sofrada, Temizlik Benim İşim ve akşam yayınlanan Afili Aşk, Maide’nin Altın Günü, Geniş Aile Her Türlü, Küçük Esnaf reyting sıralamasında hangisi birinci oldu? 21 Ağustos Çarşamba reyting sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

21 Ağustos Çarşamba günü reyting sıralamasında kim birinci oldu? Gündüz yayınlanan programlarda Yemekteyiz, Kuaförüm Sensin, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal’la Sofrada yer alırken akşam yayınlanan dizi ve filmlerde ise Afili Aşk, Geniş Aile Her Türlü, Güldür Güldür Show, Küçük Esnaf, Maide’nin Altın Günü yer alıyor. AB, ABC1, Total reyting sonuçlarında hangi program birinci oldu? Güncel reyting sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

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