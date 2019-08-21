Reyting sonuçları 21 Ağustos Çarşamba: Afili Aşk, Yemekteyiz, Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci?

21 Ağustos Çarşamba günü reyting sıralamasında kim birinci oldu? Gündüz yayınlanan programlarda Yemekteyiz, Kuaförüm Sensin, Gelinim Mutfakta, Zuhal Topal’la Sofrada yer alırken akşam yayınlanan dizi ve filmlerde ise Afili Aşk, Geniş Aile Her Türlü, Güldür Güldür Show, Küçük Esnaf, Maide’nin Altın Günü yer alıyor. AB, ABC1, Total reyting sonuçlarında hangi program birinci oldu? Güncel reyting sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

21 AĞUSTOS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?