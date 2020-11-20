20 Kasım 2020 Cuma 10:16 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Kasım Perşembe 2020!
19 Kasım Perşembe reyting sonuçları, ilgi ile takip ediliyor. Dün akşam yeni bölümleri ile ekrana gelen yapımların reyting sıralamasındaki yerleri belli oldu. Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova gibi diziler yer aldı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Perşembe reyting sonuçları...
19 Kasım Perşembe reyting sonuçları bugün belli oldu. Yeni bölümleri yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC gruplarında yer alan sıralamaları açıklanıyor. Dün akşam, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova Kanal D'de Kaptan Amerika, TRT 1'de Kalk Gidelim ekranlara geldi. Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Perşembe reyting sonuçları haberimizde.