Reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları 19 Kasım Perşembe 2020!

19 Kasım Perşembe reyting sonuçları bugün belli oldu. Yeni bölümleri yayınlanan yapımların Total, AB ve ABC gruplarında yer alan sıralamaları açıklanıyor. Dün akşam, Show Tv'de Alev Alev, Fox Tv'de Mucize Doktor, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova Kanal D'de Kaptan Amerika, TRT 1'de Kalk Gidelim ekranlara geldi. Reyting sonuçları açıklandı mı? 19 Kasım Perşembe reyting sonuçları haberimizde.