Reyting sonuçları 19 Aralık açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması

Reyting sonuçları merak ediliyor. 19 Aralık Perşembe reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Perşembe günü , Kanal D’de Hekimoğlu (Tekrar), Star Tv’de Sarışın Bomba, Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Peki, 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…