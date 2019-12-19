Reyting sonuçları 19 Aralık açıklandı mı? Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova reyting sıralaması
19 Aralık Reyting sonuçları yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını merak eden vatandaşlar hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Perşembe günü Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor, Kanal D’de Hekimoğlu (Tekrar), Star Tv’de Sarışın Bomba, Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye ve TRT 1’de 3’te 3 Tarih yayınlandı. Reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde
Reyting sonuçları merak ediliyor. 19 Aralık Perşembe reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından aratılmaya başladı. Perşembe günü , Kanal D’de Hekimoğlu (Tekrar), Star Tv’de Sarışın Bomba, Show Tv’de Aile Arasında, Tv8’de MasterChef Türkiye, TRT 1’de 3’te 3 Tarih, Atv’de Bir Zamanlar Çukurova, Fox Tv’de Mucize Doktor yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Mucize Doktor birinci, Bir Zamanlar Çukurova ikinci olmuştu. Peki, 19 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevabı…