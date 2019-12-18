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  3. Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? Afili Aşk, Masterchef, Kuruluş Osman reytingleri..

Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? Afili Aşk, Masterchef, Kuruluş Osman reytingleri..

Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı" Afili Aşk, Masterchef, Kuruluş Osman reytingleri..

Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranmaya başladı. İzleyiciler izledikleri dizilerin reyting sıralamasını merak ediyor. 18 Aralık Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D ekranlarında Afili Aşk, Trt'de Benim Adım Melek dizileri yayınlanıyor. Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde sizlerle..

Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak aranıyor. Reytingler her gün AB, ABC ve Total kategorilerinde yayınlanıyor. Televizyon izleyicileri her gün yayınlanan reyting sıralamalarını yakından takip ediyor. Bu akşam televizyon yayın akışlarına göre Kuruluş Osman, Afili Aşk, Masterchef, Sefirin Kızı tekrarı ekranlarda olacak.  Reyting sonuçları 18 Aralık açıklandı mı? diye araştıranlar için yantıı haberimizde sizlerle.. 


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