Reyting sonuçları: 17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV üzerinden seyirci ile buluşan dizi, film ve programların izlenme oranlarını reyting sonuçları listeliyor. Reyting sonuçları listesi içerisinde total, AB ve ABC reyting sonuçları ilk 10 yapım olacak şekilde kayıt altına alınıyor.