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18 Eylül 2020 Cuma 09:20 | Son Güncelleme:

Reyting sonuçları: 17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları: 17 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı"

17 Eylül tarihli reyting sonuçları dün akşama ait izlenme oranlarını listeliyor. Reyting sonuçları listesi en çok izlenen dizi, film ve programların ilk 10'daki sıralamasını gösteriyor. Listede total, AB ve ABC reyting sonuçları yer alıyor. Dün akşam ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonu ile izleyici karşısına geçti.

Reyting sonuçları her gün düzenli olarak yayınlanıyor. TV üzerinden seyirci ile buluşan dizi, film ve programların izlenme oranlarını reyting sonuçları listeliyor. Reyting sonuçları listesi içerisinde total, AB ve ABC reyting sonuçları ilk 10 yapım olacak şekilde kayıt altına alınıyor.

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