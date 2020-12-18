18 Aralık 2020 Cuma 09:23 | Son Güncelleme:
Reyting sonuçları 17 Aralık Perşembe: Sol Yanım, Bir Zamanlar Çukurova, Alev Alev reytingleri nasıl?
17 Aralık Perşembe gününe ait reyting sonuçları bugün belli olacak. Dün akşam, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev, Star Tv'de Sol Yanım, Kanal D'de İyi Aile Babası, TRT 1'de Kalk Gidelim, Tv 8'de MasterChef ekrana geldi. 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında yer alan yapımları açıklıyor. Peki, 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?
17 Aralık Perşembe reyting sonuçları arama yapılan konulardan oldu. Her gün düzenli olarak yayınlanan reyting sonuçları Total, AB ve ABC gruplarında sıralanıyor. Severe takip edilen dizilerin sıralaması 17 Aralık Perşembe reyting sonuçlarında belli olacak. Dün televizyon yayın akışında, Star Tv'de Sol Yanım, Kanal D'de İyi Aile Babası, TRT 1'de Kalk Gidelim, ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev yer aldı. 17 Aralık Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?