Reyting sonuçları 16 Şubat Pazar açıklandı mı? Survivor, Savaşçı, Güvercin reyting sıralaması nedir?
Reyting sonuçları binlerce kişi tarafından aratılmaya başladı. 16 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? sorusunun yanıtını merak edenler zirvedeki ismi öğrenmek istiyor. 16 Şubat Pazar günü Tv8’de Survivor 2020, Atv’de Allegiant, Fox Tv’de Savaşçı, Star Tv’de Güvercin, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv’de Kibar Feyzo, TRT 1’de Şampiyon yayınlandı. Haberimiz içerisinden 16 Şubat Pazar gününe ait reyting sonuçları ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
16 Şubat Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları hangi dizinin ya da programın birinci olduğunu öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. . 16 Şubat Pazar günü Star Tv’de Güvercin, Show Tv’de Kibar Feyzo, TRT 1’de Şampiyon, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8’de Survivor 2020, Atv’de Allegiant, Fox Tv’de Savaşçı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Savaşçı birinci, Güvercin üçüncü olmuştu. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.