Reyting sonuçları 16 Şubat Pazar açıklandı mı? Survivor, Savaşçı, Güvercin reyting sıralaması nedir?

16 Şubat Pazar reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Reyting sonuçları hangi dizinin ya da programın birinci olduğunu öğrenmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. . 16 Şubat Pazar günü Star Tv’de Güvercin, Show Tv’de Kibar Feyzo, TRT 1’de Şampiyon, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Tv8’de Survivor 2020, Atv’de Allegiant, Fox Tv’de Savaşçı yayınlandı. Geçtiğimiz hafta totalde Savaşçı birinci, Güvercin üçüncü olmuştu. Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.