Reyting sonuçları 16 Kasım Cumartesi açıklandı mı? Her Yerde Sen, Kuzey Yıldızı İlk Aşk reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı mı? sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. 16 Kasım Cumartesi reyting sonuçları televizyonda sevdiği dizi ya da programı izleyen bireylerin ilgisini çekiyor. Cumartesi günü Atv’de Kim Milyoner Olmak İster, Fox Tv’de Her Yerde Sen, Star Tv’de Benim Tatlı Yalanım, Show Tv’de Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kanal D’de Berlin Kaplanı, Tv8’de Berlin Kaplanı, TRT 1’de Kalk Gidelim yayınlandı. Geçen hafta totalde Kuzey Yıldızı İlk Aşk 22.75 sahare puanıyla birinci sıradaydı.