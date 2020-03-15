Reyting sonuçları 15 Mart Pazar açıklandı mı? Savaşçı, Her Yerde Sen, Güvercin reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları 15 Mart Pazar günü kimin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Reyting sonuçları televizyon yayın akışı içerisinde hangi dizinin zirvede yer aldığını merak eden vatandaşlar tarafından öğrenilmek istiyor. 15 Mart Pazar günü Tv8’de Survivor 2020, TRT 1’de Şampiyon, Atv’de Her Yerde Sen, Fox Tv’de Savaşçı, Star Tv’de Güvercin, Kanal D’de Çok Güzel Hareketler 2, Show Tv’de Hababam Sınıfı yayınlandı. Peki, 15 Mart reyting sonuçları belli oldu mu? İşte cevabı…



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