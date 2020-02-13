Reyting sonuçları 12 Şubat Çarşamba açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir , Zemheri reyting sonuçları
Reyting sonuçları birbirinden heyecanlı diziler arasında hangisinin birinci olduğunu öğrenmek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. 12 Şubat Çarşamba günü Atv’de Kuruluş Osman, Star Tv’de Jet Sosyete, Kanal D’de Afili Aşk, Show Tv’de Zemheri, Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım, TRT 1’de Benim Adım Melek yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları 12 Şubat açıklandı mı? İşte cevabı…
12 Şubat Çarşamba reyting sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. “Reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtını merak edenler hangi dizinin zirvede yer aldığını öğrenmek istiyor. 12 Şubat Çarşamba günü Tv8’de Doğduğun Ev Kaderindir, Show Tv’de Zemheri, Atv’de Kuruluş Osman, Kanal D’de Afili Aşk, Star Tv’de Jet Sosyete, TRT 1’de Benim Adım Melek, Fox Tv’de Yaparsın Aşkım yayınlandı. Haberimiz içerisinden 12 Şubat Çarşamba reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.