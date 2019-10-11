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  3. Reyting sonuçları 11 Ekim açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması

Reyting sonuçları 11 Ekim açıklandı mı? Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması

Reyting sonuçları 11 Ekim açıklandı mı" Hercai, Arka Sokaklar, Her Yerde Sen reyting sıralaması

11 Ekim Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sonuçları dizi ve filmleri takip eden bireyler tarafından merak edilip aratılıyor. Cuma günü Fox Tv’de Her Yerde Sen, Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de İstanbul Kırmızısı yayınlanıyor. Haberimiz içerisinden 11 Ekim reyting sıralaması ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz

Reyting sonuçları açıklandı mı? 11 Ekim reyting sonuçları bireyler tarafından aratılmaya başladı. Televizyonda yayınlanan dizi, film ve programlardan hangisinin en çok izlendiğini merak eden vatandaşlar reyting sıralamasını öğrenmek istiyor. Cuma günü Show Tv’de Güldür Güldür Show, Tv8’de İstanbul Kırmızısı, Atv’de Hercai, Kanal D’de Arka Sokaklar, Fox Tv’de Her Yerde Sen yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta totalde Hercai birinci, Güldür Güldür Show ikinci sıradaydı.

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