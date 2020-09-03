Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı nereli? Raşit Bağzıbağlı kimdir, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının yepyeni moda programı Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim pazartesi günü başlıyor. Konsepti belirleyerek video veya fotoğraflarını gönderen bayanların tarzını Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı değerlendirecek. Peki, Ünlü tasarımcı Raşit Bağzıbağlı kimdir, kaç yaşında?

RAŞİT BAĞZIBAĞLI KİMDİR?

Raşit Bağzıbağlı, 1985 yılında Londra’da dünyaya geldi. 1957 yılında Kıbrıs’ta moda hayatına başlayan ‘Bağzıbağlı kumaş mağazaları’nın üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Raşit Bağzıbağlı, moda sevdasına çocuk yaşlarda başladı.

Bağzıbağlı, okul yılları boyunca hep kıyafetler tasarlardı. İlk koleksiyonunu 21 yaşında hazırlayan Bağzıbağlı, 2007 yılında Couture tasarımcısı olarak kariyerine başladı.

2010 yılında Türkiye'de ve Kıbrıs'ta başarıları neticesinde bir çok ödüle layık görüldü. Hemen ardından New York'ta düzenlenen ‘Face of Fashion’ yarışmasında, ‘Yılın En İyi Genç Tasarımcısı’ ödülünü aldı. Bağzıbağlı, kendisine gelen teklif üzerine KKTC Polisi’nin üniformalarının yanı sıra tüm logo ve amblemleri de kendisi tasarlayadı. Miss Turkey 2014 ve 2015 Minalistlerinin kostümlerinide hazırlayarak, güzellerin büyülü dünyasına katkıda bulunan Raşit Bağzıbağlı, 2014’de Fashion TV Ödülleri’nde ‘Yılın Moda Tasarımcısı’ seçildi.

Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Tülin Şahin, Demet Kutluay, Bergüzar Korel gibi ünlülerle çalışan tasarımcının ünü de ülke sınırlarını kolaylıkla aştı. Dünya starlarından Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen Kroes'u giydiren Raşit Bağzıbağlı, her daim dünyaca ünlü isimlerle işbirliğine devam ediyor.

Raşit Bağzıbağlı, ilk hazır giyim koleksiyonu olan 'rashid' markasını da 2014 yazında tasarımlarını takip eden moda severlerin beğenisine sundu. 'rashid' hazır giyim markası ile başarılarını sürdürmek isteyen modacının, dünya ülkeleriyle moda sayesinde bir köprü oluşturmak ve ülkesini temsil etmeye devam etmek gelecekteki hedefleri arasında yer alıyor.

En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim formatı nedir?