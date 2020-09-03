En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim formatı nedir?

En Şık Benim yakında başlıyor. Tv8'in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Raşit Bağzıbağlı ile yeni moda programımız başlıyor" dedi. Moda tutkunlarını heyecanlandıran haber sonrasında En Şık Benim programı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? En Şık Benim formatı nedir?

EN ŞIK BENİM NE ZAMAN?

En Şık Benim programı 7 Eylül Pazartesi günü saat 16:30'da başlıyor.

EN ŞIK BENİM FORMATI NEDİR?

Konseptinizi belirleyin, videonuzu ve fotoğraflarınızı çekip talya@talyaproduksiyon.com mail adresine yollayın… Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı da sizin tarzınızı ve zevkinizi değerlendirsin, sürpriz ödüllerin sahibi olun!