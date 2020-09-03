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  3. En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim formatı nedir?
03 Eylül 2020 Perşembe 16:05 | Son Güncelleme:

En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim formatı nedir?

En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda" Raşit Bağzıbağlı ile En Şık Benim formatı nedir"

Tv8 moda programlarına bir yenisini ekliyor. Tv8'in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Raşit Bağzıbağlı ile yeni bir moda programına başladıklarını duyurdu. İzleyicileri heyecanlandıran bu paylaşım sonrasında program ile ilgili aramalar hız kazandı.

En Şık Benim yakında başlıyor. Tv8'in patronu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Raşit Bağzıbağlı ile yeni moda programımız başlıyor" dedi. Moda tutkunlarını heyecanlandıran haber sonrasında En Şık Benim programı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, En Şık Benim ne zaman, hangi kanalda? En Şık Benim formatı nedir?

EN ŞIK BENİM NE ZAMAN?

En Şık Benim programı 7 Eylül Pazartesi günü saat 16:30'da başlıyor.

EN ŞIK BENİM FORMATI NEDİR?

Konseptinizi belirleyin, videonuzu ve fotoğraflarınızı çekip talya@talyaproduksiyon.com mail adresine yollayın… Tasarımcı Raşit Bağzıbağlı da sizin tarzınızı ve zevkinizi değerlendirsin, sürpriz ödüllerin sahibi olun!

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