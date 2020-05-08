Rasim Öztekin, İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğunu törenle teslim edecek!

Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu, sağlık problemleri nedeniyle vermeyi planladığını söyleyen Öztekin, “Bu sene devredecektim, koronavirüs izin vermedi. Şu virüsün geçmesini bekliyorum. Online kavuk töreni yapmak istemiyorum. Kavuk bir geleneksel adetimizin simgesi. Onu online değil, sahnede teslim etmek istiyorum” dedi.