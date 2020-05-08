Serenay Sarıkaya'nın Alice'li korona korkusu!

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Vogue Instagram adresinde sevenleriyle buluştu. Karantina günlerinden bahseden güzel oyuncu, bu zorlu süreçte yalnız kalmanın kendisine iyi geldiğini anlattı. Pandemi döneminde sosyal medyadan uzaklaştığını dile getiren oyuncu “Teknolojiden uzak bir zaman geçiriyorum. Sosyal medya detoksu hoşuma gitti” dedi.

MÜZİKALİ ÖZLEDİM AMA…



Oyuncu, hayatın kademeli olarak normale dönmeye başladığı bugünlerde ‘Alice Müzikali’nin yeniden sahneye konmasının kendisinde endişe yaratacağını söyledi. Ekibini özlediğini ancak korona nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyleyen oyuncu, “Sahnede ne zaman olacağımızı bilmiyoruz. Hali hazırdaki bu belirsizlik bizi de endişelendiriyor. Kapalı bir mekânda, kalabalık bir seyirciyle bunu yapmak ne kadar doğru olur, tedirginliğini yaşıyorum” şeklinde konuştu.