Ramo ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayında!

Ramo heyecan dolu sezon finalinin ardından yeni sezonu ile seyirci ile buluşacak. Ramo 12. bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği dizinin, başrollerini ise Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç paylaşıyor. Ramo cuma akşamları Show TV ekranlarında saat 20.00'da yayınlanıyor.

RAMO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramo yeni sezon açılışını bu akşam yapıyor. Ramo 12. bölüm bu akşam saat 20.00'da Show TV'de olacak.





RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Ramo ve Sibel’in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay’a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise, Süleyman’ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar.



Fatoş’un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş’un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Ramo Dizisinin Konusu Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı iddialı dizi ‘Ramo’ seyirciyi yıllarca unutamayacağı bir hikayeyle buluşturmaya geliyor.

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