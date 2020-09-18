Ramo dizisinin Boz'u Görkem Sevindik diziden ayrıldı, yeni diziyle dönüyor

Ramo dizisinin Boz'u Görkem Sevindik diziden ayrıldı ve yeni diziyle dönüyor. Ramo’nun Adana’da çekilen bölümlerinde büyük dikkat çeken Görkem Sevindik, etkin bir role sahipti. Ramo’nun kız kardeşi Fatoş’a sevdalı olan Boz, yeni sezonda dizide olmayacak. Oyuncu, Ramo dizisinin ardından yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Görkem Sevindik’in ‘Kırmızı Kamyon’ isimli bir dizide oynayacağı şeklindeki kulis bilgileri paylaşıldı. 10. Ev şirketinin imza atacağı itfaiye dizisini Meriç Demiray yazıyor. Osman Kaya'nın ise yönetmen koltuğunda oturacağı projenin 2021'in ilk aylarında seyirciyle buluşması planlanıyor.

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Söz gibi yapımlarda rol almıştır.

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisinde Boz karakterine hayat verdi. Görkem Sevindik, 1.78 metre boyunda, 75 kilo ve Terazi burcudur.

Ramo ne zaman başlayacak, bu akşam var mı? Ramo 12. yeni bölüm fragmanı yayında!