Ramo 22. bölüm izleme linki! Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 23. yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını gösterecek. Adana’da geçen ve konusu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Ramo yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizinin 22. bölümünde Ramo yaşama hakkını başka birini öldürmek şartıyla kazanıyor. Ramo yeni bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



RAMO 22. BÖLÜM ÖZETİ

Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara. Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek iterken kendi başını belaya sokacaktır.

RAMO 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım – Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

Görkem Sevindik – Boz

İdil Fırat – Fidan

Cemre Baysel – Fatoş

İlhan Şen – Neco

Rüzgar Aksoy – Halef

İlkay Kayku - Neslihan