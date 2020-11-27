Ramo 22. bölüm izleme linki! Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Show Tv'nin aksiyonu bol dizisi Ramo cuma günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Son zamanlardaki yükselişi ile büyük çıkış yakalayan Ramo'nun başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım' paylaşıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaryosunu Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan kaleme alıyor. Peki, Ramo 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ramo 23. yeni bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağını gösterecek. Adana’da geçen ve konusu ile izleyicileri ekran başına kilitleyen Ramo yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı dizinin 22. bölümünde Ramo yaşama hakkını başka birini öldürmek şartıyla kazanıyor. Ramo yeni bölüm fragmanı ve 22. bölüm özeti ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
RAMO 22. BÖLÜM ÖZETİ
Cihangir, Ramo’nun hayatını bağışlamayı düşünmüyordur ama Cihangir’in de üstündeki adamlar, Ramo’yu öyle erkenden kaybetmek istemezler. Ne de olsa yıllardır aradıkları düşman olan Sarraf’ı Ramo getirmiştir onlara. Ramo, yaşam hakkını bir şartla kazanır; başka birini öldürmek. Ramo’dan öyle birini öldürmesini isterler ki, bunu vicdanen de fikren de yapması mümkün değildir. Sibel de Ramo’ya kurulan bu tuzağı öğrenir ve ona yardım etmek ister. Sibel, Ramo’ya yardım etmek iterken kendi başını belaya sokacaktır.
RAMO 22. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
RAMO 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ramo yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.
RAMO DİZİSİ OYUNCULARI
Murat Yıldırım – Ramo
Esra Bilgiç – Sibel
İlker Aksum – Hasan
Yiğit Özşener – Yavuz
Görkem Sevindik – Boz
İdil Fırat – Fidan
Cemre Baysel – Fatoş
İlhan Şen – Neco
Rüzgar Aksoy – Halef
İlkay Kayku - Neslihan