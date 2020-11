Kırmızı Oda'nın başarılı oyuncusu Melisa Sözen: Alya hayatımın bir dönemini aldı

Kırmızı Oda’nın Alya’sı Melisa Sözen’den duygulandıran veda! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı eserinin derlenerek televizyona aktarıldığı Kırmızı Oda dizisi bu sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer aldı. Dizinin en dikkat çekici karakteri Alya ise Melisa Sözen’in muhteşem performansıyla izleyicilerin takdirini topladı.



Kırmızı Oda’nın 13. bölümünde Alya’nın değişimi Doktor Hanım’ı ve ekran başındaki izleyicileri şaşırttı. Doktor Hanım’ın sevgisi ve ilgisi ile yeniden hayata dönen Alya yeni imajıyla son kez ekranlara geldi. Alya’nın bu değişimi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Melisa Sözen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kırmızı Oda ekibine ve izleyicilere teşekkür etti. Sözen yaptığı paylaşımda: “Alya hayatımın bir dönemini aldı, şifalandırdı, sarıp sarmaladı. Alya’yla çıktığım bu yolculuğun ömrümün en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu biliyorum. Geriye bir tatlı huzur kaldı” cümlelerine yer verdi.

Melisa Sözen: “Canım Cem ve dünyanın en muhteşem partneri canım Binnur ikinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ne çok şey öğrendim, ne çok mutlu oldum sizinle. Sevgili Gülseren Hanım size de ayrıca teşekkür ederim kırıklarını sarıp iyileştirdiğiniz her bir ruh için. Ve sevgili seyircimize de 13 hafta boyunca bu yolculuğa ortak oldukları, destekleri ve güzel mesajları için çok teşekkür ediyorum. Son olarak da bu sene her bir kanalda her bir dizide devleşen ve seyirciyi büyüleyen kadın meslektaşlarıma çok teşekkür ederim, her biriniz ilham oldunuz. Ne güzel oldu hangi kanalı açsak bir kadın hikayesine denk gelmek!” açıklamasında bulundu.