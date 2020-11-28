İstanbullu Gelin'de başlayan Alya hikayesi Kırmızı Oda'da son buldu

İstanbullu Gelin dizisinde ekrana taşınan Alya'nın hikayesi dün akşam Kırmızı Oda dizisinde son buldu. Dizinin 13. bölümünde Alya, büyük bir değişim geçirmiş olarak izleyenlerin karşısına çıktı. Hukuk Fakültesi mezunu bu inci gibi kız, sonunda yaşadığı dehşet hayatın izlerini silmek için gerekli adımları attı..

Doktor Hanım, son kez kendisini görmeye gelen Alya’nın Avrupa’da Hukuk alanında açılan çok önemli bir sınavı kazandığını ve Strazburg’a gitmek üzere olduğunu öğrendi.

İzleyicinin gözyaşlarına boğulduğu son seansta Doktor Hanım, Alya’nın yaşadığı değişimden sonra onu yeni hayatı için yüreklendiren cümleleriyle hem Alya’yı hem de ekran başındakileri göz yaşlarına boğdu.

Doktor Hanım da Alya’nın karşısında kendisini tutamadı ve ona sarılarak uzun uzun göz yaşı döktü. İkilinin veda sahnesi de hayli duygusaldı. Tuna ile de vedalaşan Alya, kapıda kendisini uğurlayan Doktor Hanım’a tam gidecekken tekrar dönüp sarıldı.

Dizinin takipçileri, sosyal medyada bu sahne sırasında kendilerinin de gözyaşlarına boğulduklarını yazdılar. Melisa Sözen ve Binnur Kaya’nın karşılıklı oyunculuğundaki başarılı performansları, ekran başındakileri de çok etkileyen bir sahne ortaya çıkardı.

Böylelikle İstanbullu Gelin dizisinde Yaz olarak gördüğümüz ama asıl hikayesini orada izleyemediğimiz Alya, Kırmızı Oda dizisinde yeniden ortaya çıkarak, şizofren annesi Süreyya ve kendisiyle ilgilenmeyen babası Faruk ve hep iten babaannesi Esma Sultan’ın yarattığı travmalardan, Doktor Hanım sayesinde bir şekilde sıyrılıp hayata dönmeyi başardı.