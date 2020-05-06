Rabia Soytürk, dizideki partnerine adeta ders verdi!

Benim Adım Melek dizisi oyuncularının Gaziantep özlemi! TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden Benim Adım Melek, Mart ayının ortalarında çekimleri durdurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncular 1,5 aydır evlerinde kendilerini karantinaya aldı.

TRT1 ekranında ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Benim Adım Melek dizisinin çekimleri Gaziantep’te yapılıyordu. Koronavirüs öncesi de sette büyük bir neşe içinde çalışmalar devam etti. Dizinin elde ettiği reytingler de tatmin ediciydi ve ilk sezon başarı elde edildi.

Nehir Erdoğan ve Kutsi’yi buluşturan Benim Adım Melek dizisinde, Defne ve Ömer karakterlerini Rabia Soytürk ve Mustafa Mert Koç canlandırıyor. Dizideki karakterlerin büyük aşkı izleyicileri çok etkiledi. İki ünlü oyuncu, instagram canlı yayınında buluştu.

Karantina günlerinin iyi geçtiğini belirten Mustafa Mert Koç, “Özledik çalışmayı” dedi. Rabia Soytürk de onayladı.Mecburen evde kalmak durumunda olduklarını belirten Rabia Soytürk, evde spor ve yemek yaptığını ifade etti.

İzleyiciler tarafından Antep’te çekimlerin ne zaman başlayacağı soruldu. Mustafa Mert Koç, “Daha belli değil Antep. Bu sıralar böyleyiz, beklemedeyiz. Bölümümüz de kalmadı. Bekleyeceğiz, güzel olacak her şey” diye konuştu.

1-2 aya kadar koronavirüsü atlatacağımıza inandığını belirten Mustafa Mert Koç, kendisinin de evde kaldığını ve sadece markete gittiğini söyledi. Koç, bir kez markete maskesiz gidince herkesin kendisine trip attığını belirtti.

Rabia Soytürk ise rol arkadaşına adeta ders verdi. Oyuncu, “Yapma böyle şeyler. Kendini düşünmüyorsan bizi riske atma” diye konuştu.

Mustafa Mert Koç, karantina sürecinde şarkı yapmaya başlayacağını, müziğe adım atmak istediğini belirtti. Soytürk, zamanın geldiğini hatta geç kaldığını belirten bir yorum yaptı.