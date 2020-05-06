Aşk 101 dizisinin senaristi bakın kim çıktı! Meğer Çocuklar Duymasın'da oynamış

Son günlerde Aşk 101 dizisi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu. Netflix’in yeni Türk dizisi Aşk 101 sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Aşk 101 dizisi konuşulmaya devam ederken dizinin senaristi Meriç Acemi de gündeme geldi. Ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi.



AŞK 101 DİZİSİNİN SENARİSTİ BAKIN KİM ÇIKTI!



Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın olduğu bir grup asi gencin yaşadıklarını anlatan Netflix'in gençlik dizisinin senaristliğini ise Meriç Acemi yapıyor.



Meriç Acemi bir dönem oyunculuk da yapmış ve Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Furkan Kızılay gibi isimlerin rol aldığı, bir dönemim fenomen dizisi "Çocuklar Duymasın" dizisinde Yasemin karakteri ile ekrana gelmişti.



Meriç Acemi son günlerde Aşk 101 isimli dizinin senaristliğini yapması ile yeniden gündeme geldi.

MERİÇ ACEMİ KİMDİR?

Meriç Acemi bugüne kadar 20’den fazla dizi ve filmin senaryosuna imza atmış bir döneme damga vuran Elçin Sangu ve Barış Arduç’un başrolünü oynadığı Kiralık Aşk dizisinin de senaristliğini yapmıştır. Bu dizi haricinde Bir Kadın Bir Erkek dizisi ile de çok konuşulan Meriç Acemi daha önce oyunculukta yapmıştır. Ünlü Senarist Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı’nın başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın dizisinde bir dönem rol almış ve Yasemin karakterine hayat vermiştir.