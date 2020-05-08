Paylaşımı kafaları karıştırmıştı... Eda Ece yanlış anlaşılmayı düzetti

Ünlü oyuncu Eda Ece, instagram hesabından yaptığı paylaşımla Yasak Elma dizisinde olmayı özlediğini belirtti.

Yıldız karakteri ile büyük başarı kazanan Eda Ece, 1,5 aydır diziden uzakta.

Koronavirüs salgını nedeniyle Yasak Elma setinde çalışmalar yapılmıyor. Tüm oyuncular evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Bu isimlerden birisi de Eda Ece… Oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgili görmeyi sürdürüyor.

PAYLAŞIMI YANLIŞ ANLAŞILMIŞTI

Dün yaptığı paylaşımda özgür olamamaktan bahseden Eda Ece, dizisinin olmadığı 2 yıl önceki hallerini özlediğini belirtmişti. Oyuncunun bu sözleri de Yasak Elma’yı hiç özlemediği şeklinde anlaşılmıştı.

Eda Ece, “2 yıldır dizide oynamıyordum, saçlarım ah o güzel saçlarım, daha özgürdüm. Hayat daha iyiye gidiyor musun? Arada bir emin olamıyorum” diyerek kafa karıştırdı.

Ancak Eda Ece bu yanlış anlaşılmayı bugün yaptığı paylaşımla giderdi. Fox Türkiye’nin instagram hesabından paylaştığı görüntüleri yayınlayan oyuncu, “Bunu izleyince çok özlediğimi fark ettim” diye mesaj yazdı.

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