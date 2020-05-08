Bir Zamanlar Çukurova dizisi hayranlarını üzecek haber

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 2. sezon için karar verildi. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre iddialı dizinin bu sezon için yeni bölümü yayınlanmayacak. Yani dizi sezon finali yaparak 2020-2021 sezonuna kadar ara verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayının ortalarında Adana’daki çekimler durdurulmuştu. Tüm oyuncular da evlerine çekilerek kendilerini karantinaya aldı.

Geçtiğimiz gün Hilal Altınbilek, dizinin çekimlerinin ne zaman başlayacağı sorusunu yanıtlamıştı. Altınbilek, bunu kimsenin bilemeyeceğini hatta bu sezon başka bir bölüm yayınlanmama olasılığından bahsetmişti.

“Galiba seneye bulaşacağız” diyerek 2020-2021 sezonunu işaret eden Hilal Altınbilek’in dediği gibi oldu. 9 Nisan Perşembe günü yayınlanan 63.bölüm aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali olarak kayıtlara geçti.

Hilal Altınbilek, yaptığı açıklamada neden bu sezon yeni bölüm çekilemeyeceğini de aslında anlattı.

Hilal Altınbilek, “Bitti dendiğinde eskisi gibi olacak mı her şey? Ben mesela bitti dediğinde yine bi dururum, bitti mi acaba emin olmak için. Eminim birçok kişi de öyle yapar. Hiç önünü göremediğimiz bir durumla karşılaşıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.