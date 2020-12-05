Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'den sitem dolu açıklama: Babam bir kadın için benden vazgeçti!

Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan Gör Beni programına konuk olan Serengil anlattıklarıyla şaşkınlık yarattı. Hem işi hem de ailesi ile ilgili konuşan Serengil’in “Babam bir kadın için benden vazgeçti” sözleri büyük yankı uyandırdı.



“BABAM BİR KADIN İÇİN BENDEN VAZGEÇTİ”

Armağan Çağlayan’ın Gör Beni programında konuşan Serengil “Babam 5 yaşında bir kız çocuğunu bırakıp, bir kadın için, onun için, bunun için evden gitmemeliydi. Giden bütün erkeklere de ondan zaten bu kızgınlığım. Babamın son eşinden 3 tane kardeşim var. Onlar Finlandiya’da yaşıyorlar. Onları da çok seviyorum.” ifadelerine yer verdi.

16 YAŞIMDA SAHNEYE ÇIKTIM

Ben 16 yaşımdayken sahneye çıktım. İbrahim Tatlıses'in ekibinde yer aldım. İlk gün polis baskın yaptı. Dört gün sonra yaşımı büyüttük ve sahne almaya devam etti. Hülya Avşar'ı çok seviyorum, bir dönem benim anneliğim yaptı. Küçükken evin duvarlarında Hülya Avşar fotoğrafları vardı.

"PARANI PULUNU VERİYORUM, HİÇBİR ŞEY KULLANMA"

Armağan Çağlayan'ın babası Öztürk Serengil'e kızgın olup olmadığı sorusu üzerine Serengil, 'Kızgınım biraz. Çünkü ondan yola çıkarak bütün erkeklere parmağımı kaldırıyorum. Şimdi şöhret olabilirsin, paran olabilir, etrafında çok kadın olabilir her şeyin çok çok çok olabilir.

Çocuğum olmadı belki ama çocuk dünyaya getiriyorsan, ilk önceliğin, senin isteklerinden önce, senin çocuğun olmak zorunda. O zaman çocuk yapma. Bizi dünyaya getirirken sormuyorsunuz. ' İki sene sonra sıkılıp bırakacağım, annenle ne haliniz varsa görün, paranızı pulunuzu veriyorum, ama psikolojini iyi tut, hiçbir şey kullanma diyemezsin.