Ayrıldıkları konuşulan Kaan Yıldırım Hadise ile yeni bir fotoğrafını paylaştı!

Uzun bir süredir ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde magazin dünyasında ayrıldıkları iddia edilen çiftin hayranları ikiliyi yakın takibe almıştı. Ünlü çift ile ilgili akıllardaki soruları gidecek paylaşım Kaan Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Hadise olan fotoğrafını Instagram hikayesine ekledi. "Kaan Yıldırım ve Hadise barıştı mı?" sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu.



HADİSE VE KAAN YILDIRIM BARIŞTI!

Magazin dünyasının yakın takibe aldığı Hadise ve Kaan yıldırım çifti son zamanlarda ayrılık iddialarını destekleyen paylaşımlarda bulunuyorlardı. Neyse ki durumun sanıldığı gibi olmadığı Kaan Yıldırım'ın paylaşımı ile ortaya çıktı. Yıldırım, ayrılmadıklarının ve birlikte zaman geçirdiklerinin mesajını veren ve iç ısıtan o fotoğrafı hikayesine ekledi.