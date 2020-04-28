Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'a flaş transferler!

Gold Film'in FOX için hazırladığı Bay Yanlış dizisinin hazırlıkları tamamlanmak üzere... Deniz Yorulmazer'in yöneteceği dizide Özge Gürel ve Can Yaman'a ödüllü oyuncu Lale Başar, usta oyuncu Suat Sungur, Fatma Toptaş ve Gürgen Öz'ün eşlik edeceği öğrenilmişti.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimlerine bayram sonunda başlanması planlanan dizinin kadrosuna son olarak Sarpcan Köroğlu, Serkay Tütüncü, Ece İrtem ve Cemre Gümeli katıldı. İlk 2 bölümü Bodrum ve Göcek'te çekilecek olan diziyi Aslı ve Banu Zengin yazıyor.