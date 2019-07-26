Özcan Deniz-Feyza Aktan ayrılığı reklam ayrılığı mı?

Akşam Gazetesi köşe yazarı Barış Kocaoğlu, Özcan Deniz ve Feyza Aktan ikilisi için kulislerde dolaşan bir bilgiyi kaleme aldı. Kocaoğlu köşe yazısında şu sözlere yer verdi:

REKLAM AYRILIĞI DİYORLAR BUNA!

Özcan Deniz ve Feyza Aktan 1 ay oldu boşanalı. Ama gelin görün ki; Bodrum’da el ele görüntülendiler, boşanmadan sonra. Çocuklarıyla tatile devam ediyorlar. Haklı olarak bu kadar hızlı boşanıp, bu kadar hızlı barışılınca reklam ayrılığı diyor herkes. Düşünüyorsun; madem ayrı yapamıyordunuz neden boşandınız diye? 1 ay boşanmanız konuşuldu mu konuşuldu. Şimdi de barışma konuşuluyor. Özcan Deniz akıllıdır, sessiz sedasız hep gündemde bir şekilde kalmayı başarıyor. Ama sanırım bu sefer Özcan Deniz, hem çocuğundan hem de Feyza Aktan’dan kopamıyor. Aksi olsaydı Özcan bu el ele görüntüyü vermezdi.



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