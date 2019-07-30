Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı mı? 30 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Oyna Kazan ipucu sorusu yayınlandı mı? Sevilen bilgi yarışması Oyna Kazan için editörün kıyağı ve ipucu sorusu aramaları yapılıyor. Önceden yayınlanan ipucu sorusu ve editörün kıyağı sayesinde yarışmacılar 2 sorunun cevabını bilme hakkı kazanıyor. Akıllı telefonlar üzerinden canlı olarak oynanan oyunda kıyasıya mücadele yaşanıyor. İşte Oyna Kazan 30 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU YAYINLANDI MI?

Oyna Kazan 30 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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