Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0835
  • 6,8198
  • 251.269
  • 86.072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı nedir? Oyna Kazan joker kodu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı nedir? Oyna Kazan joker kodu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı nedir" Oyna Kazan joker kodu yayında mı"

Oyna Kazan ipucu sorusu yoğun ilgi görüyor. 26 Mayıs Oyna Kazan ipucu ve joker kodu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Kopya sorularını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Joker kodu ise yanlış cevap verilse bile elenmeden bir sonraki soruya geçme olanağı sağlıyor. 26 Mayıs yarışmasında toplam ödül 100.000 TL olacak. 10.000 kişi 5 TL, 1000 kişi 10 TL, 100 kişi 25 TL, 10 kişi 150 TL, şampiyon 1000 TL kazanacak.

Oyna Kazan ipucu ve editörün kıyağı araştırılıyor. Oyna Kazan joker kodu nedir? Sanal yarışmacalar yeni dönemde oldukça popüler. Bu yarışmalar içerisinde yer alan Oyna Kazan’da her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. 26 Mayıs yarışmasında toplam ödül 100.000 TL olacak. 10.000 kişi 5 TL, 1000 kişi 10 TL, 100 kişi 25 TL, 10 kişi 150 TL, şampiyon 1000 TL kazanacak. 26 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “Büyük ödülün Kazandıran Kopyası BonusFlaş’tan! İzlediğiniz bu reklam filminde BonusFlaş QR kullanan müşteriler kaç tıkla ödemelerini gerçekleştirdiler?” denildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Genç şarkıcının kardeşi oyuncu oluyor
Danla ve Enis Serenay'dan mı bahsediyor?
Şarkıcı Moby Natalie Portman'dan özür diledi
İsmail de köyden ev aldı!
Tolgahan Sayışman oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi

Başkan Erdoğan´dan Necip Fazıl paylaşımı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Başkan Erdoğan, sanatçı ve sporcularla iftarda bir araya geldi

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kutluyor