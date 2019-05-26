Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı nedir? Oyna Kazan joker kodu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu ve editörün kıyağı araştırılıyor. Oyna Kazan joker kodu nedir? Sanal yarışmacalar yeni dönemde oldukça popüler. Bu yarışmalar içerisinde yer alan Oyna Kazan’da her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. 26 Mayıs yarışmasında toplam ödül 100.000 TL olacak. 10.000 kişi 5 TL, 1000 kişi 10 TL, 100 kişi 25 TL, 10 kişi 150 TL, şampiyon 1000 TL kazanacak. 26 Mayıs’ta yapılan açıklamada, “Büyük ödülün Kazandıran Kopyası BonusFlaş’tan! İzlediğiniz bu reklam filminde BonusFlaş QR kullanan müşteriler kaç tıkla ödemelerini gerçekleştirdiler?” denildi.