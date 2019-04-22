Oyna Kazan ipucu sorusu editör kıyağı nedir? 22 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu nedir?
Oyna Kazan ipucu sorusu editör kıyağı merak ediliyor. 22 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. Yapılan açıklamada, “Bugünün yarışmacı sorusu @nykscat ‘ten geldi! Sence cevap ne? Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!” denildi. İşte ipucu sorusu ve cevabı…
22 Nisan Oyna Kazan ipucu ve editör kıyağı yakından takip ediliyor. Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu sevilen yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Oyna Kazan bilgi yarışmasında her gün binlerce lira ikramiye dağıtılıyor ve yarışmacılar bilgilerini konuşturuyor. Yapılan açıklamada, “Bugünün yarışmacı sorusu @nykscat ‘ten geldi! Sence cevap ne? Dikkatle dinle, bir soruyu garantile!” denildi. Oyna Kazan ipucu sorusu ve merak edilenler haberimiz içerisinde sizlerle.