Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 7 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu joker kodu nedir?

Oyna Kazan ipucu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sanal yarışmacalar yeni dönemde oldukça popüler. Bu yarışmalar içerisinde yer alan Oyna Kazan’da her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. Yayınlanan soruların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 7 Mayıs yarışması için kopya ve editör kıyakları yayınlandı. “Malhatun hangi Osmanlı Padişahının annesidir?” sorusu soruldu.