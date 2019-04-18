Oyna Kazan ipucu ve joker kodu nedir? 18 Nisan Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir?

Oyna Kazan ipucu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 18 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı nedir? Yarışmada her gün yeni kopyalar yayınlanıyor. Bu kopyaların yanıtını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyor ve yarışmaya devam ediyorlar. Kuruş değil binlerce lira kazan sloganıyla App Store ve Google Play'de indirime sunulan Oyna Kazan Canlı Bilgi Yarışması Hadi'ye rakip olarak çıktı. Hadi’den farklı olarak Oyna Kazan’da bir de editörün kıyağı yayınlanıyor. İşte 18 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusunun cevabı ve editörün kıyağı...