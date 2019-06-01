01 Haziran 2019 Cumartesi 16:58 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 1 Haziran Oyna Kazan joker kodu yayında mı?
Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı yoğun ilgi görüyor. Oyna Kazan joker kodu nedir? Sanal yarışmacılar yeni dönemde oldukça popüler. Bu yarışmalar içerisinde yer alan Oyna Kazan’da her yarışmadan önce yeni kopyalar yayınlanıyor. 2 Haziran’da 21.30 yarışmasında 50.000 TL büyük ödül verilecek. 1 Haziran’da ise 19.00’da yapılacak olan yarışmada editör kıyağı yayınlandı. Detaylar haberimizde sizlerle.
Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. 1 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Her yarışma öncesinde yeni kopya ve editör kıyakları yayınlanıyor. Kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 1 Haziran’da yayınlanan editör kıyağında, “Tarlada ürünler alındıktan sonra geriye kalan dökülmüş meyve,sebzeleri toplayan kişilere ne denir?” sorusu soruldu. Yanıt haberimizde sizlerle.