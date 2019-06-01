Oyna Kazan ipucu editörün kıyağı nedir? 1 Haziran Oyna Kazan joker kodu yayında mı?

Oyna Kazan ipucu sorusu ve joker kodu yoğun ilgi görüyor. 1 Haziran Oyna Kazan ipucu sorusu nedir? Sevilen yarışmada heyecan devam ediyor. Her yarışma öncesinde yeni kopya ve editör kıyakları yayınlanıyor. Kopyaların yanıtlarını öğrenen yarışmacılar kolayca bir sonraki soruya geçebiliyorlar. 1 Haziran’da yayınlanan editör kıyağında, “Tarlada ürünler alındıktan sonra geriye kalan dökülmüş meyve,sebzeleri toplayan kişilere ne denir?” sorusu soruldu. Yanıt haberimizde sizlerle.