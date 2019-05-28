Oyna Kazan 28 Mayıs ipucu: Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştır? İşte editörün kıyağı

Oyna Kazan 28 Mayıs cevabı yarışmayı sevenler tarafından araştırılıyor. Her gün yayınlanan ipucu sorusunda akşam oynanacak yarışmadaki bir soru yayınlanıyor. Bizler de sizin için bu sorunun cevabını yayınlıyoruz. Oyna Kazan 28 Mayıs Salı günü için yayınlanan ipucu sorusu: Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştır? Ayrıca editörün kıyağı ile bir soru daha yayınlanıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı ise: Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimindeki Marko Paşa'nın mesleği nedir?

Oyna Kazan 28 Mayıs cevabı ve editörün kıyağı cevabını haberimizde bulabilirsiniz.