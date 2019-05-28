28 Mayıs 2019 Salı 17:51 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 17:51
Oyna Kazan 28 Mayıs ipucu: Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştır? İşte editörün kıyağı
Son zamanlarda kazandırdığı ödüller ile gündemde olan Oyna Kazan oyunun ipucu sorusu yayınlandı. Her gün binlere liralık ödülleri ile dikkat çeken ve hayranları tarafından heyecanla oynanan Oyna Kazan oyununda 28 Mayıs ipucu sorusu yayınlandı. Oyna Kazan ipucu sorusu: Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştır? Ayrıca editörün kıyağı da yayınlandı! Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimindeki Marko Paşa'nın mesleği nedir? Oyna Kazan 28 Mayıs ipucu cevabı ve editörün kıyağı bu haberimizde…
Oyna Kazan 28 Mayıs cevabı yarışmayı sevenler tarafından araştırılıyor. Her gün yayınlanan ipucu sorusunda akşam oynanacak yarışmadaki bir soru yayınlanıyor. Bizler de sizin için bu sorunun cevabını yayınlıyoruz. Oyna Kazan 28 Mayıs Salı günü için yayınlanan ipucu sorusu: Schonbrunn sarayı ne zaman yapılmıştır? Ayrıca editörün kıyağı ile bir soru daha yayınlanıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı ise: Anlat derdini Marko Paşa'ya" deyimindeki Marko Paşa'nın mesleği nedir?
Oyna Kazan 28 Mayıs cevabı ve editörün kıyağı cevabını haberimizde bulabilirsiniz.