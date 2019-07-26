İbrahim Selim sunuculuğunda gerçekleşen bilgi yarışması Oyna Kazan için ipucu sorusu ve editörün kıyağı aramaları yapılmaya başladı. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu sayesinde yarışmacalar 1 sorunun cevabına erkenden erişebiliyor. Ayrıca editörün kıyağı var. Akıllı telefonlar üzerinden online olarak oynanan yarışmada heyecan büyük. İşte Oyna Kazan 26 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Oyna Kazan 26 Temmuz ipucu sorusu henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

Haberin devamından Oyna Kazan editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.