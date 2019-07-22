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  3. Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur? Oyna Kazan 22 Temmuz ipucu sorusu

Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur? Oyna Kazan 22 Temmuz ipucu sorusu

Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur" Oyna Kazan 22 Temmuz ipucu sorusu

Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur? Sevilen bilgi yarışması Oyna Kazan için ipucu sorusu ve editörün kıyağı aramaları yapılıyor. Mobil platformlar üzerinden online olarak oynanan yarışmada birbirinden zor ve ilginç sorular soruluyor. Editörün kıyağı ve ipucu sorusu ise yarışma başlamadan önce 2 sorunun cevabını bilme şansı veriyor. Oyna Kazan 22 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağına haberimiz içerisinden ulalabilirsiniz

Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur? Oyna Kazan yarışma programı her akşam saat 19:00 ve 21:30’da oynanıyor. Sunuculuğunu İbranim Selim’in üstlendiği Oyna Kazan, hem öğretiyor hem de para kazandırıyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu sayesinde bir sorunun cevabı da önceden yayınlanıyor. Ayrıca editörün kıyağı var. İşte 22 Temmuz Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

OYNA KAZAN 22 TEMMUZ İPUCU SORUSU

Beykent Üniversitesi hangi yıl kurulmuştur?

Cevap: Beykent Üniversitesi 9 Temmuz 1997 yılında kurulmuştur.

Haberin devamından Oyna Kazan editörün kıyağına ulaşabilirsiniz.

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