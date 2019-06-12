12 Haziran 2019 Çarşamba 18:54 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 18:54
Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu! Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?
Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu yayınlandı! Oyna Kazan ipucu sorusu: Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur? Son zamanların en çok oynanan yarışma programlarından birisi olan Oyna Kazan, her gün binlerce kişi tarafından mobil plaftorm üzerindne oynanıyor ve takip ediliyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden günlük olaran paylaşılan ipucu soruları, yarışmacılara 1 soruyu bilme hakkı kazandırıyor. Peki, Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?
Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur? Mobil platformların en çok oynanan yarışma programlarından birisi olan Oyna Kazan ipucu sorusu araştırılıyor. Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu da az önce Oyna Kazan Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Sorunun cevabını öğrenip, 1 soruyu bilme garantisi elde etmek isteyen yarışmacılar ipucu cevabını araştırıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı da belli oldu! İşte Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu ve editörün kıyağı cevabı
Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?
Cevap: Himalaya Dağları III. Zaman (Neozoik) ( Tersiyer ) ‘de oluşmuştur.
Oyna Kazan 12 Haziran ediötürün kıyağı sorusu cevabı da belli oldu!