Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu! Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?

Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur? Mobil platformların en çok oynanan yarışma programlarından birisi olan Oyna Kazan ipucu sorusu araştırılıyor. Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu da az önce Oyna Kazan Instagram hesabı üzerinden yayınlandı. Sorunun cevabını öğrenip, 1 soruyu bilme garantisi elde etmek isteyen yarışmacılar ipucu cevabını araştırıyor. Oyna Kazan editörün kıyağı da belli oldu! İşte Oyna Kazan 12 Haziran Çarşamba ipucu sorusu ve editörün kıyağı cevabı

Himalaya Dağları kaçıncı jeolojik devirde oluşmuştur?

Cevap: Himalaya Dağları III. Zaman (Neozoik) ( Tersiyer ) ‘de oluşmuştur.

Oyna Kazan 12 Haziran ediötürün kıyağı sorusu cevabı da belli oldu!