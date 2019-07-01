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  3. Tarihin babası olarak anılan Yunan tarihçi kimdir? Oyna kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Tarihin babası olarak anılan Yunan tarihçi kimdir? Oyna kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Tarihin babası olarak anılan Yunan tarihçi kimdir" Oyna kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

Mobil platformlarda binlerce kişi tarafından oynanan Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı merak ediliyor. Hem eğlendiren, hem de kazandıran bilgi yarışması Oyna Kazan tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Oyna Kazan sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan ipucu sorusu ve editörün kıyağı, 2 soruya doğru cevap vermek isteyen yarışmacılar tarafından aratılıyor. Tarihin babası olarak anılan Yunan tarihçi kimdir? İşte yanıtı

Oyna Kazan 1 Temmuz ipucu sorusu ve editörün kıyağı aratılmaya başlandı. Oyna Kazan bilgi yarışması, mobil platform üzerinden online olarak oynanıyor. Oyna Kazan tıpkı Hadi ve Eleq'te olduğu gibi gerçek para ödülü kazandırıyor, ancak yarışmanın mekaniği diğerlerine göre biraz daha farklı ilerliyor. Hadi'de toplamda 12 soru bulunuyor ve toplam ödül son soruyu doğru yanıtlayan kişiler arasında paylaştırılıyor. Fakat Oyna Kazan'da bu durum biraz daha farklılık gösteriyor. İpucu sorusu ve editörün kıyağı, yarışmacılara büyük avantaj sağlıyor. İşte Oyna Kazan ipucu sorusu ve editörün kıyağı

OYNA KAZAN 1 TEMMUZ İPUCU SORUSU

Tarihin babası olarak anılan Yunan tarihçi kimdir?

Cevap: Heredot

Oyna Kazan 1 Temmuz editörün kıyağı yayınlandı! Haberinden devamından ulaşabilirsiniz.

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