  • $8,3697
  • 9,7736
  • 505.997
  • 1112.37
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Öykü Karayel sedef hastalığına dikkat çekti... 'Ön yargıyı kırmak, umut aşılamak istedik'
30 Ekim 2020 Cuma 22:16 | Son Güncelleme:

Öykü Karayel sedef hastalığına dikkat çekti... 'Ön yargıyı kırmak, umut aşılamak istedik'

Öykü Karayel sedef hastalığına dikkat çekti... 'Ön yargıyı kırmak, umut aşılamak istedik'

Oyuncu Öykü Karayel, sedef hastalığına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için “Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesinde yer aldı.

“Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesinde yer aldan Öykü Karayel, “Toplumda sedef hastalığına karşı bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak ve sedef hastalarına umut aşılamak istedik” dedi. 

Videoda Karayel’in yüzüne 3D mapping sistemi kullanılarak sedef hastalarının mücadele ettiği semptomlar yerleştirildi.

<p>İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki şiddetli depremden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor

İzmir'de deprem sonrası bir binanın yıkılma anları cep telefonu kamerasında

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakan Koca, İstanbul'da Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın açılışına katıldı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem! İşte ilk fotoğraflar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.