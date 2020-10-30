30 Ekim 2020 Cuma 22:16 | Son Güncelleme:
Öykü Karayel sedef hastalığına dikkat çekti... 'Ön yargıyı kırmak, umut aşılamak istedik'
Oyuncu Öykü Karayel, sedef hastalığına dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için “Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesinde yer aldı.
“Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesinde yer aldan Öykü Karayel, “Toplumda sedef hastalığına karşı bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak ve sedef hastalarına umut aşılamak istedik” dedi.
Videoda Karayel’in yüzüne 3D mapping sistemi kullanılarak sedef hastalarının mücadele ettiği semptomlar yerleştirildi.