Öykü Karayel sedef hastalığına dikkat çekti... 'Ön yargıyı kırmak, umut aşılamak istedik'

“Sedefle Yüzleşin, Özgürleşin!” projesinde yer aldan Öykü Karayel, “Toplumda sedef hastalığına karşı bir ön yargı var. Biz bu ön yargıyı kırmak ve sedef hastalarına umut aşılamak istedik” dedi.



Videoda Karayel’in yüzüne 3D mapping sistemi kullanılarak sedef hastalarının mücadele ettiği semptomlar yerleştirildi.

