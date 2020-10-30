'Payitaht Abdülhamid'in senaristi Uğur Uzunok açıkladı: Yakın tarihin en çok çarpıtılan karakterlerinden biri

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin senaristi Uğur Uzunok, “Sultan Abdülhamid yakın tarihin en çok çarpıtılan karakterlerinden biri. Bir tarafta Fransızların taktığı ‘Kızıl Sultan’ ismi, diğer tarafta ‘Ulu Hakan’ sıfatı var. Bir çatışma varmış gibi görünse de Sultan Abdülhamid bizim padişahımız” dedi.



TRT 1'in beğenilen 'Payitaht Abdülhamid' tarihi dizisinde Abdülhamid karakterine Bülent İnal hayat vermektedir.