Kuruluş Osman dizisi hayranları, dizinin yayınlanan son bölümüyle birlikte Osman Gazi'nin eşlerini merak etmeye başladılar. Osman Gazi kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre ise Malhun Hâtûn ve Bala Hatun aynı kişi.

OSMAN GAZİ’NİN EŞLERİ KİMDİR?

Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi’a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in annesiydi.

Bala Hatun'un çocuğu oldu mu, kaç çocuğu var? Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun tarihte kimdir?

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun’u Şeyh Edebâli’nin kızı diye gösterir ve Osman’ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli’nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey’in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli’nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır (Kitâb-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân, vr. 29b’de Bâlâ Hatun, 39a’da Mal Hatun).

Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir.

OSMAN GAZİ'NİN KAÇ ÇOCUĞU OLDU?

Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey. Osman Gazi 1324 yılı Şubat ayında Bursa'nın fethini görmeden 67 yaşında vefat etti.