Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in Bala Hatun'un çocuğu olmadığı için başka biriyle evlenmeye karar vermesi ekran başındakileri meraklandırdı. Bala Hatun'un çocuğu oldu mu, kaç çocuğu var? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun tarihte kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Osman Gazi'nin tarihi kaynaklara göre, Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun olmak üzere iki eşi olmuş ve Alâeddin Ali Bey'in annesi Bala Hatun olarak yer alıyor. İşte Bala Hatun hakkında tüm merak edilenler..

BALA HATUN KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Osman Gazi kaç kez evlendi, kaç çocuğu var? Osman Gazi eşleri ve çocukları kimdir?

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

BALA HATUN’UN ÇOCUĞU OLDU MU?

Osman Gazi'nin tarihi kaynaklara göre, Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun olmak üzere iki eşi olmuş ve Alâeddin Ali Bey'in annesi Bala Hatun olarak yer alıyor.

Osman Gazi'nin bu evliliklerden toplam 7 çocuğu olmuştur. Osman Gazi'nin çocukları şunlar; Orhan, Alâeddin Paşa, Melik Arslan Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Pazarlı Bey.

ALEADDİN BEY KİMDİR?

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" ünvanını kullanan ilk hanedan mensubudur. Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.