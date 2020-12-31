Ekranların en çok izlenen yarışma programı olan O Ses Türkiye, bu akşam yeni yılı özel konukları ile birlikte kutluyor. Birbirinden ünlü isimlerin performanlarını sergilediği O Ses Türkiye'de yeni yıl heyecanı devam ediyor. Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Hadise’den oluşan jüriyi döndürmeye çalışacak özel konuklar performansları ile nefes kesiyor. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu kim? O Ses Türkiye 2021 kazananı kim oldu? İşte tüm detaylar...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ŞAMPİYONU KİM?

Her sene TV8 ekranlarında büyük bir heyecanla ve ilgiyle izlenen O Ses Türkiye yılbaşı programına spor, müzik, sinema ve TV camiasından birçok ünlü isim katıldı. Biririnden özel konukların yer aldığı yılbaşı özel programında ünlüler en güzel performanslarını sergiliyorlar.

Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Hadise’den oluşan jüriyi döndürmeye çalışan özel konukların sergilediği performans ve söyleyeceği şarkılar ise ilgi ile izleniyor.

O Ses Türkiye yılbaşı 2021 özel programının kazananı henüz belli olmadı. O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

O SES TÜRKİYE 2021 YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

Kerem Bursin

Hande Erçel

Ezgi Mola

Cemal Can Canseven

Aleyna Tilki

Mert Fırat

Serhat Kılıç

Enis Arıkan

Hasan Can Kaya

Demet Özdemir

İbrahim Çelikkol

Özge Özder

Sinan Güleryüz

Miray Daner

Ayça Ayşin turan

Nazlı Çelik

Burcu Özberk

SAadet Özsırkıntı

Mustafa Mert Koç

Hasan Çalhanoğlu

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oldu.

O Ses Türkiye yılbaşı ödülü nedir? O Ses Türkiye 2021 birincisi ne kazanacak?