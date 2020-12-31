Pandemi nedeniyle bu yıl çekimleri yapılmayan O Ses Türkiye yılbaşı programıyla ekrana geliyor. Gelenekselleşen O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşanacak. Birbirinden ünlü yarışmacıların yer aldığı O Ses Türkiye izleyicisini ekrana kilitleyecek. O Ses Türkiye yılbaşı ödülü nedir? O Ses Türkiye 2021 birincisi ne kazanacak? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖDÜLÜ NEDİR?

O Ses Türkiye yılbaşı ödülünü Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Bu sene birinci olan kişinin ödülü yeni sezonda geçerli olacak. Birinci olan, 3 fazla blok ve 3 fazla yarışmacı seçme hakkını kazanacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI YARIŞMACILARI KİMLER?

O Ses Türkiye sahnesinde bu kez yarışmacılar değil birbirinden ünlü isimler olacak. Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler.

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİLERİ KİM?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk oldu.