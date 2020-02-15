O Ses Türkiye final bölümü canlı izle! O Ses Türkiye birincisi kim oldu?
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve heyecanla takip edilen O Ses Türkiye final bölümü Tv8’de canlı olarak yayınlanıyor. “O Ses Türkiye birincisi kim oldu?” sorusu da yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılıyor. Yarışmanın çeyrek finalinde ve yarı finalinde heyecan dolu anlar yaşanmıştı. Final bölümünde Eyüp Sultan Aylar, Biran Ceren Dörter, Soner Kip, Uygar Erdoğan, Turgut Çıngı ve Alkan Dalgakıran yarışacak. O Ses Türkiye canlı yayını ve ile ilgili tüm detayları haberimiz içerisinde yer alıyor…
15 Şubat Cumartesi akşamı Tv8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye 7’den 70’e herkesi ekran başına kilitliyor. Yarışmayı yakından takip edenler de “O Ses Türkiye 2020 şampiyonu kim oldu?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Yarışmanın final bölümünde Murat Boz’un takımından Turgut Çıngı, Seda Sayan’ın takımından Alkan Dalgakıran, Beyazıt Öztürk’ün takımından Soner Kip ve Uygur Erdoğan, Hadise’nin takımından Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter yarışıyor. Haberimiz içerisinden “O Ses Türkiye birincisi kim oldu?” sorusunun cevabına ve merak edilenlere ulaşabilirsiniz.
O SES TÜRKİYE 2020 FİNALİSTLERİ
Murat Boz’un finalisti: Turgut Çıngı
Hadise’nin finalistleri: Eyüp Sultan Aylar ve Biran Ceren Dörter
Beyazıt Öztürk’ün finalistleri: Soner Kip ve Uygur Erdoğan
Seda Sayan’ın finalisti: Alkan Dalgakıran
O SES TÜRKİYE FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
O SES TÜRKİYE YARI FİNALE KİMLER KALMIŞTI?
İlk turda dört grup halinde sahne alan ve teker teker canlı yayında performans sergileyen yarışmacılardan dokuz tanesi, halk oylaması ile ikinci tura geçti. İkinci turunda ise dokuz isim, üç grupta karşılaştı. Yine birer birer sahne alarak farklı şarkılar ile performans sergileyen yarışmacılar, halk oylaması sonucunu beklediler. Her gruptan ikişer kişi, O Ses Türkiye finalisti olarak adını yazdırmayı başardı. Acun Ilıcalı, hangi jürinin hangi yarışmacıları yarışmanın finaline kaldı açıkladı. Açıklanan bu altı isim, 15 Şubat Cumartesi akşamı canlı yayında O Ses Türkiye şampiyonu olmak için mücadele edecek.
O SES TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?
15 Şubat Cumartesi günü Tv8’de canlı olarak yayınlanan O Ses Türkiye finalinin kazananı henüz belli olmadı. Haberimiz içerisinden yarışmanın birincisini ve gelişmelerini güncel olarak takip edebilirsiniz.